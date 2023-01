Roberto Mancini verdedigt De Ketelaere: “Denk aan het begin van De Bruyne bij Chelsea”

Italiaans landskampioen AC Milan trapt woensdagmiddag op bezoek bij Salernitana zijn tweede seizoenshelft in de Serie A op gang. Milan moet een kloof van acht punten op een ijzersterk Napoli goedmaken en rekent daarvoor onder meer op Charles De Ketelaere. De 21-jarige Belg kon in zijn eerste maanden in Milaan niet overtuigen en kreeg gaandeweg meer kritiek uit verschillende hoeken. Italiaans bondscoach Roberto Mancini nam het maandag in La Gazzetta dello Sport op voor De Ketelaere. “Hij is erg sterk. Maar hij is jong, dus hij heeft tijd nodig. En hij is een Belg, hij moet wennen. Denk aan het begin van De Bruyne bij Chelsea: het leek alsof hij niet wist hoe hij moest voetballen”, maakt Mancini de vergelijking.

“De Ketelaere zou ook als valse negen kunnen spelen, maar hij lijkt me meer een aanvallende middenvelder. Als hij opnieuw zijn topniveau haalt, samen met andere nieuwkomers als Adli en Origi, zou dat veel kunnen veranderen voor AC Milan.”