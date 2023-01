Genk/Lanaken

Een zondags motorritje met haar verloofde Andy (40) veranderde voor Evy Bergmann (37) uit Lanaken in een nachtmerrie, toen het koppel tegen een fietser botste in Genk. Andy en de fietser overleefden de klap niet, Evy was in levensgevaar. Fysiek is ze nu hersteld, al zijn haar mentale wonden nog lang niet geheeld. “Maar ik moet er zijn voor onze twee kinderen.”