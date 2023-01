Eden Hazard krijgt eindelijk nog eens speelkans bij Real Madrid, Courtois mist bekermatch

Geen Eden Hazard afgelopen vrijdag in de competitiezege van Real Madrid bij Real Valladolid (0-2). Onze landgenoot bleef de hele match op de bank, hoewel coach Ancelotti had aangekondigd dat Hazard “kansen zou krijgen”. Die kans komt er dinsdagavond in de Spaanse beker dan toch. “Hazard zal de volgende wedstrijd spelen.”

“Hij heeft zeer goed gewerkt de voorbije periode”, zei Ancelotti donderdag op zijn persconferentie in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van Real Madrid - op het veld van Real Valladolid – sinds het WK. “Hij is in betere vorm dan toen hij vertrok naar de Wereldbeker. Hij speelt zeker een rol in mijn plannen voor de nabije toekomst. Met de vele wedstrijden die we op het programma hebben staan, zal ik al mijn spelers nodig hebben. Dus ook Eden Hazard zal meer spelen in het tweede deel van het seizoen.”

Maar Real kende een moeilijke avond tegen Valladolid, moest meermaals gered worden door een uitstekende Thibaut Courtois en geraakte pas in het absolute slot dankzij twee goals van Benzema aan de overwinning. En dus bleef Eden Hazard op de bank. “Maar in de volgende wedstrijd zal hij zeker spelen”, verzekerde Ancelotti. Die volgende match is dinsdagavond om 21u in de 1/16e finales van de Copa del Rey. Real Madrid speelt dan op het veld van CP Cacereno, een Spaanse vierdeklasser.

Thibaut Courtois maakt de verplaatsing niet. De Belgische keeper zit niet in de selectie. Net zoals Benzema, Carvajal, Alaba, Vinicius, Modric en Kroos.