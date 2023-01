Jongeren richten ravage aan in hal van flatgebouw: “Was dat nu echt nodig?”

Vermoedelijk na een avondje stappen hebben de jongeren zich laten gaan in een hal van een appartement aan de Kapelstraat in Genk-Centrum. — © RR

GENK

Zeven jongeren hebben op nieuwjaarsdag een ravage aangericht in de inkomhal van een flatgebouw in de Kapelstraat in het centrum van Genk. Wat hen bezielde, is onduidelijk.