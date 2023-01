Ook Beobank verhoogt rente op spaarboekje

Beobank is de volgende in de resem banken die een verhoging aankondigen van wat een spaarboekje oplevert.

De bank - die 742.000 klanten telt - verhoogt in reactie op de renteverhoging door de Europese Centrale Bank vanaf 1 februari de basisrentevoeten en getrouwheidspremies op haar gereglementeerde spaarrekeningen.

Zo zien de bestaande spaarrekeningen Fidelity Plus, Excellence en Jongeren de basisrente stijgen tot 0,25 procent en de getrouwheidspremie (voor alle nieuwe stortingen of bestaande bedragen waarvan de getrouwheidsperiode wordt hernieuwd) tot 0,25 procent. Voor de klassieke spaarrekening stijgt de basisrente dan weer tot 0,30 procent en de getrouwheidspremie tot 0,10 procent.

Er komt ook een nieuwe gereglementeerde spaarrekening: Save Plus. Die biedt indien het saldo na storting gelijk is aan of hoger is dan 50.000 euro een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,80 procent. Indien het saldo na storting lager is dan 50.000 euro wordt dat een basisrente van 0,25 procent en een getrouwheidspremie van 0,25 procent.

Ook de rente van de Step Up-spaarrekening, waarmee klanten tot 750 euro per maand kunnen sparen en die vanaf februari opnieuw kan geopend worden, stijgt de basisrente tot 0,25 procent en de getrouwheidspremie tot 0,80 procent.