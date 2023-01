Man schiet per ongeluk vriend van zoon dood op oudjaar en sterft zelf van de schok

Tijdens een nieuwjaarsfeestje in India is een 67-jarige man overleden na een hartaanval die hij kreeg nadat hij per ongeluk een genodigde had doodgeschoten.

Manjunath Olekar had vrienden en familie uitgenodigd om 2022 uit te zwaaien in zijn huis in de stad Shivamogga, in de Indiase deelstaat Karnataka. Net als de voorbije jaren wilde hij 2023 inluiden met geweerschoten in de lucht. Volgens politieman Mithun Kumar “haalde hij per ongeluk de trekker over tijdens het laden van het vuurwapen”, waarbij een 34-jarige vriend van zijn zoon die naast hem stond werd getroffen.

“Vinay werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondag kwam te overlijden”, vertelt inspecteur Kumar aan de BBC. “Na het schot zakte Manjunath Olekar in elkaar en is ook hij om het leven gekomen.” De politie onderzoekt de zaak en benadrukt dat een vuurwapen alleen in welbepaalde omstandigheden gebruikt mag worden. “Niet om in de lucht te schieten om feest te vieren”, luidt het. In India leiden dergelijke vreugdeschoten in de lucht regelmatig tot dodelijke ongelukken en verwondingen.