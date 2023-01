Heeft Thierry Henry (45) het in zich om bondscoach van de Rode Duivels te worden? Volgens Romelu Lukaku wel. Zijn eerste twee ervaringen als hoofdcoach – bij AS Monaco en CF Montréal – waren qua resultaten geen groot succes, maar de legendarische ex-spits heeft er dankzij zijn manier van werken toch indruk gemaakt. Waarom we ons niet mogen blindstaren op zijn mislukt debuut als T1.