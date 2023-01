Vandalen houden lelijk huis met quad: bekend wasbord van Azencross verwoest

Loenhout

Net als de voorbije crossen was er ook vrijdag naar de Azencross in Loenhout enorm veel volk afgezakt om Van Aert, Van der Poel en de rest aan te moedigen. Helaas is er ook minder vrolijk nieuws. Vorige week pronkte de uitvinder van het wasbord, Louis Aernouts, nog fier op onze site en in de krant, maar in de nacht van zaterdag op zondag werd zijn levenswerk verwoest door vandalen.