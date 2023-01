Het zijn dit jaar niet de coronamaatregelen maar de hoge temperaturen die roet in het eten gooien voor de skiërs. Want met temperaturen die op nieuwjaarsdag zelfs bijna 20 graden bereikten, zijn de condities allesbehalve ideaal in de skigebieden rond de Alpen. “En waar er wel sneeuw is, is het drukker en is de kwaliteit ook minder goed”, zegt Arjen de Graaf van Wintersport.be.