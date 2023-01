Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden steunt oproep van politievakbond voor “nultolerantie”

Na verschillende gevallen van agressie tegenover hulpverleners op oudjaar, trok NSPV zondag aan de alarmbel. “Natuurlijk vindt de jaarwisseling slechts een keer per jaar plaats, maar het is wel elk jaar opnieuw een probleem”, zei nationaal voorzitter Carlo Medo. “Het is bovendien ook al jaren aan de gang dat hulpverleners belaagd worden. We moeten ons hiertegen blijven verzetten”, klonk het.

Een lik-op-stukbeleid dringt zich op, vindt de vakbondsman. Verlinden treedt hem bij. “We zijn het onze politiemensen en brandweerlieden, die zich elke dag inzetten om onze veiligheid te verzekeren, verschuldigd”, zegt ze.