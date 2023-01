KV Oostende huurt 18-jarige Pierre Dwomoh van Antwerp: “Een uniek talent”

Pierre Dwomoh voetbalde in de jeugd bij KV Mechelen en Anderlecht maar het is bij RC Genk dat hij voor het eerst naam maakte. Als 15-jarige trainde hij in de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 al mee met de Genkse A-kern. Het seizoen erop zou hij ook debuteren in de Limburgse hoofdmacht. In de zomer van 2021 kocht Antwerp hem voor een aanzienlijk bedrag over van Genk. Bij de Antwerpenaars kwam hij uiteindelijk dertien keer in actie, waaronder verschillende wedstrijden in Play-off I en in de Europa League. De afgelopen zes maanden werd hij verhuurd aan het Portugese Braga, maar nu trekt hij dus van de Portugese naar de Belgische kust.

© BELGAIMAGE

Gauthier Ganaye, executive president van KVO, is opgetogen met de komst van de middenvelder: “Pierre is een uniek talent. Welke speler kan zeggen dat hij als 17-jarige al Play-off 1 speelde? We zijn dan ook zeer verheugd dat we hem naar Oostende kunnen halen. Hij kiest voor KVO omdat wij hier jonge spelers volop speelkansen geven en dat is wat hij op dit moment in zijn carrière nodig heeft, speelgelegenheid. Hij zal natuurlijk hard moeten werken maar na verscheidene gesprekken met hem ben ik er honderd procent van overtuigd dat hij erop gebrand is om zich hier te bewijzen. We hebben er dus een zeer talentvolle middenvelder bij.”