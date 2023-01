Prins Harry: “Ik wil mijn vader en mijn broer terug, maar...”

De Britse prins Harry wil weer contact met zijn vader en broer, maar hij ziet daartoe geen enkele wil. Dat zegt hij in een interview met de Britse zender ITV, dat zondag zal worden uitgezonden. In een interview met het Amerikaanse CBS News, dat ook zondag te zien zal zijn, levert hij wel nog kritiek op Buckingham Palace, omdat ze nalieten de verdediging op te nemen van Harry en zijn vrouw Meghan.

Zowel ITV als CBS losten maandag al een trailer met enkele uitspraken uit de interviews. Aan ITV-journalist Tom Bradby ­– een vriend van het koppel – zegt Harry dat “ze menen dat het beter is om ons als de schurken op een of andere manier aan boord te houden”, en dat “ze absoluut geen wil tot verzoening tonen”. Wie die ‘ze’ zijn, is echter niet duidelijk uit de fragmenten.

Bij CBS getuigt Harry over het “bedrog” door het paleis. “Elke keer als ik het onder vier ogen probeerde te doen, waren er briefings en lekken in de pers tegen mij en mijn vrouw. Het motto van de familie is ‘niet klagen, niet uitleggen’, maar dat is niet meer dan een motto. Het paleis zal een royaltywatcher informatie oplepelen, en onderaan het artikel staat dan dat Buckingham Palace om commentaar werd gevraagd. Maar het hele artikel is de commentaar uit Buckingham Palace.”

Harry neemt het paleis bijzonder kwalijk dat ze geen verklaring wilden publiceren om hem en zijn vrouw te beschermen, terwijl hij dat wel zag gebeuren voor andere familieleden. “Op een bepaald moment wordt stilte bedrog”, aldus de jongste zoon van de Britse koning. Het hele interview is volgens CBS “onthullend”.

De twee interviews en het boek komen er na de Netflix-documentaire van december, waarin Harry en zijn vrouw Meghan hun kant van het verhaal gaven over hun vervreemding van het Britse koningshuis. Mogelijk gooit het boek nog meer olie op het vuur in het conflict tussen Harry en Meghan enerzijds en diens vader Charles en broer William.