Qatargate: Europees Parlement wil onschendbaarheid Tarabella en Cozzolino opheffen

Beide sociaaldemocraten werden genoemd in verband met Qatargate, het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Half december werden de Griekse ondervoorzitter van het Europees parlement Eva Kaili en haar Italiaanse partner Francesco Giorgi in Brussel aangehouden, net als het Italiaanse voormalig Europees parlementslid Pier Antonio Panzeri.

Via de ngo Fight Impunity van Panzeri en Giorgi zouden honderdduizenden euro corruptiegeld van de staten Qatar en Marokko naar bepaalde Europese parlementsleden gestroomd zijn. Het gerecht vermoedt dat het geld onder anderen naar Kaili, Cozzolino en Tarabella ging.

Francesco Giorgi werkt als parlementair medewerker van de Italiaanse sociaaldemocraat Andrea Cozzolino. De PS’er Tarabella, burgemeester van Anthisnes, is een goeie vriend van Panzeri en Cozzolino en nam de voorbije maanden in het Europees Parlement opmerkelijke pro-Qatar standpunten in.

Maxime Töller, de advocaat van Marc Tarabella, zegt dat zijn cliënt tevreden is met de beslissing om zijn onschendbaarheid op te heffen. “Officieel weten wij nog van niets. Maar meneer Tarabella heeft veertien dagen geleden al een brief geschreven naar de onderzoeksrechter met de dringende vraag om ondervraagd te worden. Dat zijn onschendbaarheid nu opgeheven wordt, zal dat nu mogelijk maken. Aan zijn standpunt verandert die vraag tot opheffing van de onschendbaarheid niets. Meneer Tarabella ontkent elke vorm van corruptie.”

Omdat ze op heterdaad werd betrapt met vermoedelijk smeergeld, was er geen afzonderlijke vraag tot opheffing van de onschendbaarheid van Eva Kaili nodig. Zij is aangehouden en zit in de cel. Speurders vonden 150.000 euro in haar appartement en 750.000 euro in een reiskoffer die haar vader probeerde het land uit te smokkelen.

