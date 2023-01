Beelden opgedoken van incident waarbij ambulanciers met vuurwerk bestookt werden na reanimatie, brandweerman doet verhaal: “Ik ben gedegouteerd”

“Ik en mijn collega’s werden om 0.04 uur opgeroepen voor een persoon die een val van vier verdiepingen (eigenlijk zijn het er vijf) gemaakt heeft”, schrijft de 34-jarige brandweerambulancier Mohamed over het incident in de Jean Volderslaan in Sint-Gillis. “Mijn collega en ik zijn enkele minuten later als eerste ter plaatse, ik kan zelfs niet beschrijven hoe afgrijselijk het eruitzag! We zijn onmiddellijk zonder nadenken begonnen met hartmassage, ook al was dat in vreselijke omstandigheden (in het gezelschap van de partner en vrienden van het slachtoffer, en met veel bloed). Enkele minuten later krijgen we hulp van een MUG, een tweede ambulance en de politie.”

LEES OOK. Hulpverleners werden zelf grootste doelwit tijdens feestnacht: brandweer bekogeld en verpleegkundigen aangevallen (+)

“Na 45 minuten werken moet de dokter jammer genoeg erkennen dat de persoon in kwestie overleden is”, schrijft de ambulancier. “De dokter heeft dat overlijden zelfs niet kunnen meedelen aan de familie, aangezien we bekogeld werden met meerdere projectielen (glazen flessen en stenen) die naar ons gegooid werden, gevolgd door knallen van vuurwerk dat naast ons en het slachtoffer – dat nog op de grond ligt, amper bedekt met een wit laken – ontploft. We moesten gaan lopen om niet gewond of verbrand te raken!”

LEES OOK. 26 wagens gaan in vlammen op en 160 mensen worden opgepakt: politie en brandweer hadden woelige oudejaarsnacht in Brussel

“Ik ben gedegouteerd!”, klinkt het. “En tegelijkertijd beschaamd en verdrietig voor de familie! Beeld u het tafereel in: het lichaam van een familielid dat net een dodelijke val gemaakt heeft en nog op de grond ligt, en de hulpdiensten die bekogeld worden en moeten gaan lopen om zichzelf te beschermen. Ik hoop dat dit sommige mensen eens doet nadenken...”