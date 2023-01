Scott Parker wil de puntjes op de i zetten bij Club Brugge: “Ik vraag één miljoen procent toewijding”

Back to work voor Club Brugge en Scott Parker, de nieuwe coach die maandag gepresenteerd werd in het Belfius Basecamp. Strak in het pak, ontspannen en vooral onder de indruk van de faciliteiten in Westkapelle: de Engelsman ziet het helemaal zitten. “De titel? Ik ben een realist, maar we gaan geen uitdagingen uit de weg.”

Successful. Het woord viel tijdens de voorstelling van Scott Parker om de haverklap. De Engelsman was maandag aan zijn eerste werkdag als coach van Club Brugge begonnen. Die bestond vooral uit mediaverplichtingen en een rondleiding in het oefencomplex in Westkapelle, want verzamelen en trainen doen de spelers pas voor het eerst op dinsdag. En dat met een duidelijk doel: de straffe lijn van de afgelopen jaren doortrekken. En een doorstart maken, want Club staat amper vierde in de eigen competitie. “Vanaf de eerste gesprekken was ik onder de indruk van Club Brugge. Ik denk dat dit een mooi huwelijk wordt, want onze visies matchen perfect. We willen successen halen. Logisch: dit is een ploeg met een enorme geschiedenis.” Maar wat is succesful dan, de komende maanden? Wat mogen we verwachten? “De titel? Ik ben een realist, maar we gaan geen uitdagingen uit de weg. Laat ons beginnen met het begin: de komende weken proberen winnen en de ploeg op de rails te krijgen. Ik kan nu moeilijk uitspraken doen over onze eindpositie.”

Toewijding

Parker, vroeger nog aan de slag bij Tottenham en Bournemouth in de Premier League, komt plots in België terecht. Een cultuurschok is dat voor de ex-middenvelder niet echt, al geeft Parker toe dat hij nog wat tijd nodig heeft. “Eerlijk? Ik heb me nog niet echt kunnen verdiepen in de competitie en de ploeg. Het was enorm hectisch de afgelopen dagen. Het zou flauw zijn om dat nu te zeggen, want ik ben hier nog maar net. “Natuurlijk is er enorm veel kwaliteit: dat bewijst de kwalficatie in de Champions League.” Parker moet nog uitvogelen waarom het in de Jupiler Pro League niet loopt. “De problemen? Dat moeten we nog bekijken, maar het gaat overal eens wat minder. Met alle respect voor de vorige coaches, natuurlijk.” Wat we wél mogen verwachten, is een strak parcours voor de spelers. De randjes eraf lopen: dat zal volgens Parker niet lukken. “Ik vraag één miljoen procent toewijding aan mijn spelers, zo ben ik gewoon. No Sweat, No Glory: die leuze staat eigenlijk op mijn lijf geschreven. Ik ben een coach die de bal wil en dominant wil zijn. Koppel dat werkethiek en aan de faciliteiten hier - die zijn echt van wereldniveau - en je kan succes behalen. Dit oefencomplex alleen al: zo’n dingen zag ik al bij Tottenham.”

Verwacht nu niet dat Club Brugge zondag Genk van de mat gaat spelen. Parker heeft tijd nodig, zegt hij zelf. “Maar ik hoop dat jullie mijn manier van spelen binnenkort al zullen herkennen. Dat er stabiliteit in de ploeg komt. Ik wil mijn stempel snel drukken. Maar daarvoor moeten we nu keihard beginnen werken.” Van de Premier League naar België: we zien het veel Engelse coaches niet doen. “Voor mij is dit zeker geen stap terug. Natuurlijk is de Premier League de grootste competitie ter wereld. Dat ga ik niet ontkennen. Maar ik kom bij een traditieclub terecht waar de laatste jaren uitstekend werk verricht werd. Dat maakte de beslissing wat makkelijker. We zitten met een jonge ploeg die nog enorm kan evolueren. Het potentieel van deze kern is enorm.” Nog opvallend: een tussenstopje wordt de job van Parker in Brugge niet. Hij tekende namelijk voor 2,5 jaar. “Voor mij is dit een job op de lange termijn. Ik werk graag volgens een duidelijke visie en structuur: dat is hier duidelijk aanwezig. Dat is het belangrijkste.” Geen moeilijke mens dus, zoals vaker in Engeland wel eens beweerd werd. In het verleden ging Parker daar al eens in de clinch met zijn clubbestuur. “Ach, na een wedstrijd worden er al eens zaken gezegd in het heetst van de strijd. Of door emoties. Ik ben helemaal geen moeilijke mens. Ik wil gewoon succesvol zijn en winnen.”