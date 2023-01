Buurt razend nadat jachthonden Bassie en Adriaan alwéér ontsnappen en kippen doden: “Hoe lang moeten we dit nog verdragen?”

Op nieuwjaarsdag sloegen jachthonden Bassie en Adriaan, deze keer vergezeld door een teckel, opnieuw toe in de Kortrijkse Pius-Wijk. ‘Beatleke’ en ‘Zwarte Lola’, de twee legkippen van Anna Van de Casteele, overleefden de aanslag niet. “Ik ben razend, want het is al de derde keer dat mijn kippen het slachtoffer zijn van de twee honden”, zegt de gepensioneerde kleuterleidster. “Hoe lang moet de buurt dit nog blijven verdragen?”

De voorbije maand ontsnapten de twee Hongaarse jachthonden al drie keer uit de woning van hun eigenaars in de Antoon Van Dycklaan in Kortrijk. Telkens resulteerde dat in een slachtpartij onder de huisdieren van de buren. Zondagmorgen rond 9.45 uur beten de honden, deze keer vergezeld door een teckel, twee legkippen dood in de kippenren van Anna Van de Casteele in de Koolkappersstraat.

“Op 9 maart 2022 sloegen ze een eerste keer toe”, klinkt het. “Op 22 oktober een tweede keer en nu dus de derde keer. In totaal zijn al negen van onze legkippen gesneuveld. Het blijft maar doorgaan, ondanks de loze beloften die werden geuit door de eigenaars om er iets aan te doen. Ik ben razend.”

LEES OOK. Buurt kan niet lachen met ‘Bassie en Adriaan’, die om de haverklap cavia’s en kippen doodbijten: “Hoe kan dit blijven gebeuren?”

Anna is niet het eerste slachtoffer in de wijk. Op 1 december werden vier legkippen en tien cavia’s van buurvrouw Stefanie Dewaele doodgebeten. Amper drie weken later viel Bassie twee kippen aan in de kippenren van Annette De Foort. En dat zijn maar enkele gevallen in een lange reeks van incidenten het afgelopen jaar.

Burgemeestersbevel

“Een geval van heirkracht”, reageerden eigenaar Roselyn De Borger en Carl Duvillier in december. “We hebben Adriaan nog op tijd kunnen vangen, nadat onze twee honden waren ontsnapt. Maar Bassie kregen we jammer genoeg niet meer te pakken”, . (lees verder onder de foto)

De Hongaarse jachthonden beter Beatleke en Zwarte Lola dood. — © if

Afgelopen zondag kon een buurvrouw van Anna de drie honden opsluiten in haar tuinhuis, kort nadat ze Beatleke en Zwarte Lola hadden doodgebeten. “Een ploeg van het dierenasiel heeft de honden opgepikt en ze opnieuw afgeleverd bij de eigenaars in de Antoon Van Dycklaan”, zegt de woordvoerder van politiezone Vlas Thomas Detavernier.

Hij zit ook verveeld met het hele verhaal. “We hebben nog maar eens een proces-verbaal opgesteld. Maar deze keer schrijven we ook een omstandig bestuurlijk verslag dat wordt opgestuurd naar de burgemeester van Kortrijk. Hopelijk kan zij via een burgemeestersbevel soelaas bieden voor de omwonenden.”

Geduld is op

De twee Hongaars Vizsla’s, twee reuen van twee jaar oud, verblijven ondertussen opnieuw thuis bij hun eigenaars. “Het zijn twee superlieve honden, maar ze hebben nu eenmaal een stout kantje”, reageerde Roselyn na het incident in december. “We zoeken naar een oplossing.”

Het geduld van de buurtbewoners is echter op. “Het loopt toch de spuigaten uit? Ik hoor dat de honden dus opnieuw bij de eigenaars zitten. De jacht kan dus opnieuw beginnen. En wij staan nu al een jaar letterlijk in de kou met onze miserie.”