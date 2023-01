Strenger testen en afvalwater van vliegtuigen uit China controleren: deze maatregelen neemt België als reactie op Chinese coronagolf

“Wat vandaag gebeurt in China is dramatisch”, aldus Vandenbroucke op een persmoment. “Zeer veel mensen worden er ernstig ziek en overlijden: dat moet ons bezighouden. Wat dat betekent voor ons? We hebben adviezen gekregen van de experts, en die zijn eensluidend en praktisch: wat gebeurt in China stelt ons – gelukkig – hier en nu niet onmiddellijk voor een groot gevaar, dankzij het feit dat we massaal gevaccineerd hebben.”

Vandenbroucke kondigt daarom twee maatregelen aan. Ten eerste zal het afvalwater van vliegtuigen vanuit China op Brussels Airport – het gaat om twee vluchten per week – onderzocht worden op de aanwezigheid van het coronavirus. “Zo kunnen we het genoom van het virus bestuderen, om eventuele varianten op te sporen. Alle Europese landen zouden dat moeten doen”, vindt Vandenbroucke.

Zoektocht naar varianten

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano heeft geen signaal dat er momenteel in China een andere variant zou circuleren dan omikron. Toch is het de bedoeling om bijzonder goed uit te kijken of er daar toch varianten zouden opduiken waar we niet zo goed tegen gewapend zijn. Volgens Van Gucht moeten daarvoor een aantal stappen doorlopen worden, maar kan zo’n systeem er “vrij snel” komen: op enkele weken tijd moet zo’n testsysteem mogelijk zijn.

Er komt dus geen systematische test van de passagiers die hier landen. Minister Vandenbroucke merkte daarbij op dat heel veel mensen niet via Zaventem aankomen, maar op andere manieren ons land binnenkomen, of dat ze niet op rechtstreekse vluchten uit China zitten. Van Gucht wees erop dat je een heel besmettelijke nieuwe variant niet kan tegenhouden. “Maar door die vroeg te detecteren, kopen we onszelf wat tijd”, klonk het.

Teststrategie

Toch wordt ook de Belgische teststrategie aangepast. “We hebben niet eens zo lang geleden gezegd dat we liefst zuinig zullen zijn met testen. Maar voor mensen die de laatste 7 dagen in China zijn geweest en symptomen vertonen, gaan we voortaan wel altijd een PCR-test – of indien mogelijk een RAT-test (een snelle antigeentest, red.) – uitvoeren. Ook die tests zullen naar een labo gestuurd worden, waar ze gesequenceerd kunnen worden om eventuele varianten op te sporen.”

In de praktijk zullen artsen en apothekers die een test uitvoeren op iemand die de voorbije week naar China is geweest en symptomen heeft, die test naar een laboratorium moeten sturen waar een sequencering van het genoom kan gebeuren.

Europees overleg

Daarnaast neemt minister Vandenbroucke nog een reeks adviezen mee naar Europees overleg dat dinsdag en woensdag geprogrammeerd staat. Zo is hij er niet voor gewonnen om als België alleen of met enkele landen samen een coronatest te eisen van passagiers vooraleer ze op het vliegtuig stappen. Het zou daarentegen wel absoluut zinvol zijn dat samen Europees te doen, luidde het. “En als je het meent, moet je eigenlijk Europa-breed opnieuw het PLF invoeren”, aldus Vandenbroucke.