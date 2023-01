Expert vertelt waarom Dubai alcoholtaks van dertig procent schrapt (en waarom hij dat geen goed idee vindt)

Wie een nieuwjaarskater in Dubai wil wegspoelen met een glas bier of een fles wijn, moet sinds 1 januari niet langer een accijns van dertig procent betalen. — © Getty Images/iStockphoto

Dubai versoepelt de wetgeving rond alcohol om de stad aantrekkelijker te maken voor buitenlanders en zo meer toeristen te lokken. De alcoholtaks van dertig procent wordt afgeschaft en persoonlijke alcoholvergunningen zijn voortaan gratis. “Toerisme in de emiraten is booming business”, zegt reisexperte Britta Baeke, maar de concurrentie in de regio is bikkelhard en Qatar heeft de ambitie om het nieuwe Dubai worden. “Inzetten op een goedkopere borrel lijkt me echt geen goede zet”, zegt professor Toeristische Economie Jan Van der Borg (KU Leuven). “Op termijn zou dit zelfs een verliezende strategie kunnen blijken.”