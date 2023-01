Spaanse tweedeklasser zoekt alweer uitweg voor Jordan Lukaku

Lukaku deed in Spanje nog maar acht keer mee, waarvan slechts één keer in de basis en het gaat van kwaad naar erger. Sinds 12 oktober voetbalde de linksback maar drie minuten meer en voor de rest zat hij niet in de selectie. Ponferradina staat in de Segunda Division nochtans maar net boven de degradatieplaatsen, maar voorzitter José Fernandez Nieto liet al verstaan: “We moeten zien of Jordan vertrekt.”

Lukaku’s contract loopt maar tot in juni 2023, maar de voormalige Rode Duivel blijft zoals de voorbije jaren sukkelen met allerlei fysieke ongemakken. Mogelijk wordt er gezocht naar een nieuwe huurclub in de lagere Spaanse reeksen. Er zouden nog een aantal derdeklassers - onder meer Talavera - een poging willen doen om Jordan binnen te halen.