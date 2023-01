Inschrijvingen van nieuwe personenwagens vorig jaar verder gedaald

Er zijn in 2022 in België 366.303 nieuwe personenwagens ingeschreven, 4,39 procent minder dan in 2021 en het laagste aantal sinds 1995. Dat blijkt maandag uit cijfers van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. “Positief is dat de markt zich sinds augustus 2022 herstelt en dat de vooruitzichten voor 2023 goed zijn”, zegt Christophe Dubon, woordvoerder van FEBIAC.

In 2019, voor het uitbreken van de coronapandemie, werden in ons land nog 550.003 nieuwe personenwagens ingeschreven. In 2020 waren dat 431.491 nieuwe personenwagens. In 2021 zakte dat aantal verder weg naar 383.123 nieuwe personenwagens. En in 2022 werd een nieuw dieptepunt bereikt in de vorm van 366.303 nieuwe personenwagens. Het is geleden van 1995 dat dat aantal zo laag was: toen werden 358.868 nieuwe personenwagens ingeschreven.

Het jaar 2022 eindigde met een vijfde opeenvolgende maandelijkse stijging van de inschrijvingen van nieuwe personenwagens. In december werden 25.584 nieuwe personenwagens geregistreerd, goed voor een stijging van 20,65 procent ten opzichte van december 2021. Toch konden de voorbije vijf maanden de verliezen van de voorgaande zeven maanden ten gevolge van productietekorten niet wegwerken, klinkt het bij FEBIAC.

Ook het aantal inschrijvingen van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen daalde verder in 2022. Er werden vorig jaar 56.102 nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ingeschreven, een daling van 21,61 procent ten opzichte van 2021. Daarnaast werden 979 nieuwe zware bedrijfsvoertuigen lichter dan 16 ton ingeschreven, een daling van 28,59 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De markt voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen zwaarder dan 16 ton deed het vorig jaar dan weer een pak beter. 7.588 inschrijvingen waren goed voor een stijging van 11,47 procent ten opzichte van 2021 en het beste resultaat van de afgelopen drie jaar.

Het aantal inschrijvingen van nieuwe motorfietsen maakte in december een inhaalbeweging dankzij een boost in de verkoop van Honda-motorfietsen. In die maand werden 45,78 procent meer inschrijvingen van nieuwe motorfietsen genoteerd dan in december 2021. Zo bleef de daling in 2022 beperkt tot 2,91 procent, ten opzichte van het jaar 2021.