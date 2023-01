Liverpool gaat kopje onder tegen Brentford en slikt drie tegengoals

Liverpool heeft op het veld van Brentford een steek laten vallen en verloor met 3-1. Vooral in de eerste helft toonde Brentford zich te sterk voor de Reds. The Bees zijn nu al zes wedstrijden ongeslagen.

Brentford moest het balbezit aan Liverpool laten, maar deed de Reds pijn op stilstaande fases. In de negentiende minuut scoorde Konaté zo een owngoal. Even voor rust zette Yoane Wissa na een corner de dubbele voorsprong op het bord, maar de goal werd door de VAR afgekeurd. Benjamin Mee raakte de bal nog lichtjes aan vanuit buitenspelpositie. Niet getreurd voor Brentford, want een minuut later was het toch van dat. Mathias Jensen schilderde een voorzet op het hoofd van Yoane Wissa en die kopte de 2 - 0 dan toch tegen de netten.

In de tweede helft leek Liverpool weer wat greep op de wedstrijd te krijgen. Darwin Nunez scoorde al snel de aansluitingstreffer, maar ook zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Maar ook Liverpool liet zich niet ontmoedigen door de VAR en scoorde even later dan toch een geldig doelpunt. Trent Alexander-Arnold gaf een goede voorzet, waarna Alex Oxlade-Chamberlain binnen kopte. Verder dan de 2-1 kwam Liverpool echter niet. Integendeel, het werd zelfs nog 3-1 in het voordeel van Brentford via Bryan Mbeumo.

Liverpool blijft zo zesde in de Premier League en ziet nummer zeven Brentford dichterbij sluipen.