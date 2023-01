Assist van Thibault De Smet levert Reims punt op bij Lille

Reims heeft maandag op de zeventiende speeldag in de Franse hoogste klasse 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Lille.

Jonathan David (ex-AA Gent) scoorde na 33 minuten de openingsgoal voor de thuisploeg maar de bezoekers kwamen in de 79e minuut nog langszij via invaller Jens-Lys Cajuste. Hij scoorde na een assist van Thibault De Smet. Die startte net als Thomas Foket in de verdediging bij de bezoekers. Foket werd na 71 minuten vervangen door Maxime Busi, De Smet mocht na 85 minuten gaan rusten.

In het klassement blijft Reims hangen op de elfde plaats met 21 punten. Lille is zevende met 30 punten.

