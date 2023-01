Belgen op skireis getuigen vanop de ‘groene piste’: “Om te wandelen in onze nieuwe skiuitrustingen is het te warm en veel andere kledij hebben we niet bij”

Door de warme temperaturen ligt er in veel skigebieden in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland te weinig of zelfs geen sneeuw. Van skiën is hier dan ook nauwelijks sprake. “Om te wandelen in onze nieuwe skiuitrustingen is het te warm en veel andere kledij hebben we niet bij”, zegt een Belgisch gezin dat vlakbij een groene, letterlijke dan, piste logeert in Zwitserland.