Steeds meer geweld tegen hulpverleners: “Vroeger schrik om in brand te sterven, nu vrees ik vooral vuurpijl tegen hoofd”

“Vroeger had je als pompier schrik om te sterven in een brand, vandaag moeten we vrezen voor een kassei of een vuurpijl tegen ons hoofd.” Eric Labourdette, al 35 jaar pompier en ambulancier in Brussel, windt er geen doekjes om: “zijn mensen” lopen dag in dag uit gevaar op het terrein en dat geweld tegenover hulpverleners is na de coronapandemie alleen maar toegenomen. “Voor die geweldenaars staan wij symbool voor de overheid die regels oplegt, maar het enige wat wij doen is mensenlevens redden.”