Drie identieke ongevallen op één dag tijd: auto’s gaan op exact dezelfde plaats uit de bocht

De hulpdiensten moesten maandagavond uitrukken voor een verkeersongeval op de verkeerswisselaar van de E40 met de E403 in Oostkamp. Een bestuurster ging er met haar wagen uit de bocht, knalde tegen de vangrails en kantelde uiteindelijk. Opvallend: het was al het derde identieke ongeval op dezelfde plaats maandag. Ook vrijdag ging er al een wagen uit de bocht.

Het ongeval gebeurde maandagavond om 20.40 uur toen de bestuurster van een Peugeot Partner Tepee op de E40 komende uit Oostkamp reed en de afrit naar de E403 richting Brugge nam. Daar ging het verkeerd. Op het natte wegdek en wellicht aan onaangepaste snelheid nam ze de bocht veel te ruim en schampte ze links de vangrails. Haar wagen ging nog enkele tientallen meters verder en kantelde daar uiteindelijk op de zijkant. Voorbijgangers belden onmiddellijk de hulpdiensten op en meldden dat de vrouw vast zat in haar wagen. Daardoor kwam niet alleen de wegpolitie ter plaatse maar ook de brandweer om een bevrijding uit te voeren. Bij hun aankomst was de vrouw al uit de wagen geraakt. De brandweer voorzag nog de nodige signalisatie en ruimde motorvloeistoffen en brokstukken op. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

(lees verder onder de foto)

De vrouw nam de bocht van de oprit veel te ruim, knalde tegen de vangrails links en kantelde. — © jhm

Derde ongeval

Opvallend is dat het ongeval van maandagavond al het derde identieke ongeval was van die dag. “Eerder op de dag kwamen we al tussenbeide voor twee andere ongevallen op dezelfde plaats”, klinkt het bij de wegpolitie. “Telkens ging het om auto’s die uit de bocht gingen en de vangrails raakten. Bij die ongevallen vielen geen gewonden. We weten dat als het wegdek hier nat is er hier vaker ongevallen gebeuren.”

Ook vrijdagavond ging op de afrit al een wagen uit de bocht. Die bestuurder ramde rechts van de weg de vangrails en kwam in tegenovergestelde richting tot stilstand. Hij raakte daarbij lichtgewond. De vangrails dragen over tientallen meters de duidelijke sporen van alle ongevallen de laatste tijd.