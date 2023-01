Een derde van de Vlaamse twintigers wil niet meer dan 30 uur per week werken. De helft wil alleen overuren kloppen als daar extra loon tegenover staat. Maar een luie generatie? Vergeet het. “Dit is een evenwichtige generatie. Die weet dat je je werkleven moet inbedden in je privéleven, in plaats van omgekeerd.”