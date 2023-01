Geen grote kortingen om solden in te gaan, toch is er ook lichtpuntje

Hier en daar zie je de ‘50 procent korting’ al blinken. Soms al op één stuk, en vaker als je drie of vier stuks samen koopt. Maar helaas voor wie er op gerekend had, het zijn eerder de uitzonderingen die meteen alles in de strijd gooien om de consument over de streep te trekken. Gemiddeld geven de handelaren vanaf dinsdag zo’n 31 procent korting, vergelijkbaar met andere soldenperiodes dus. Dat blijkt uit cijfers van de Mode Unie.

En die kortingen zullen niet meteen gigantisch stijgen. De Mode Unie vreest zelfs dat er weinig marge is voor zelfstandige winkeliers om grote kortingen aan te bieden. “Na vier negatieve coronaseizoenen en nu opnieuw een zwaar seizoen, is korting geven financieel niet meer mogelijk als handelaars hun zaak gezond willen houden. Dat hebben we al gemerkt aan de koppelverkoop in december”, zegt directeur Isolde Delanghe. “Winkeliers zijn bij de inkoop van hun collecties ook heel voorzichtig geweest en zitten niet met enorme overschotten. Het is dus niet nodig om meteen alles aan dumpingprijzen in de etalage te zetten.”

De retailsector ziet deze soldenperiode dan ook redelijk pessimistisch tegemoet. “35,3 procent neemt een afwachtende houding in en verwacht minder te verkopen. Er wordt een daling van 4,3 procent verwacht ten opzichte van de wintersolden in 2022”, aldus Delanghe.

Lichtpuntje

Dat het weer zo zacht blijft, is een zegen voor de energiefactuur maar speelt de retailsector wel degelijk parten. “Want zolang het relatief warm blijft, gaan mensen geen winterschoenen of -jassen kopen”, duidt professor Retail & Trade, Gino Van Ossel (Vlerick). “De kledingsector is heel gevoelig voor de seizoenen. Je hebt een kleine groep die bijzonder geïnteresseerd is in mode en altijd in de winkel zal staan. Maar daarnaast heb je een grote groep mensen die zich laten leiden door de seizoenen. We hebben deze winter een korte en late winterprik gekend in december. Dat heeft voor een korte boost gezorgd in verkoop. Maar is meteen weer stilgevallen toen het wat warmer werd.”

Toch is er ook een lichtpuntje, merkt Van Ossel op. “Zeker in tijden van crisis houden we de vinger op de knip en wachten we op opportuniteiten. Wie kon wachten op solden, heeft dat ook gedaan. Daarnaast is er ook de dalende gasprijs. Als we zien dat die daalt tot het niveau van voor de crisis, geeft dat gemoedsrust en stijgt het consumenten vertrouwen weer. Dat zou mogelijk voor een goede soldenperiode kunnen zorgen.”