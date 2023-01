Oekraïense politie ontdekte al 25 folterkampen in bevrijde regio Charkov

In de kampen werden onder meer burgers onder onmenselijke omstandigheden vastgehouden en gemarteld door de Russische bezetters, aldus de politie maandag op Facebook. Sommige gevangenen kregen naar verluidt elektrische schokken toegediend en van anderen werden de vingers gebroken.

Het gebied rond Charkov werd maandenlang bezet door Russische troepen. Die trokken zich begin september terug na een Oekraïens tegenoffensief. Sindsdien zijn in de bevrijde regio al 920 lichamen van burgers ontdekt, onder wie 25 kinderen, voegde de politie eraan toe. Daarvan zijn 656 lichamen al geïdentificeerd. De slachtoffers zouden zijn gedood door Russische soldaten.

In totaal werden in de regio Charkov naar verluidt 1.699 burgers, onder wie 74 kinderen, gedood en 2.596 gewond sinds het begin van de oorlog. Ook werden 9.617 gebouwen in de regio beschadigd of vernield als gevolg van Russische aanvallen.

Ook in Boetsja

Volgens onderzoek van de Oekraïense autoriteiten hebben de Russische troepen ook in andere bezette gebieden oorlogsmisdaden begaan, zoals in Boetsja, een voorstad van Kiev. Daar werden na de terugtrekking van de Russen de lichamen gevonden van meer dan 400 mensen. De meesten van hen stierven een gewelddadige dood. Het onderzoek naar die feiten is nog gaande.