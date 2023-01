Regering en Engie bereiken akkoord over maximumfactuur berging nucleair afval

Een totaalakkoord over de verlenging van twee kerncentrales is er nog niet, maar de federale regering en Engie zijn wel overeengekomen dat er voor het energiebedrijf een maximumbedrag komt voor de berging van het nucleair afval. Dat meldt De Tijd dinsdag. Hoe hoog die maximumfactuur zal zijn, wordt nog onderhandeld.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelen al een tijdje met de top van energiebedrijf Engie met als doel om de kerncentrales Doel 4 en TIhange 3 tien jaar langer open te houden. Het was de bedoeling om klaar te zijn voor nieuwjaar, maar die deadline bleek te krap. Ondanks het feit dat er op oudjaar nog tot 18 uur werd samengezeten, kwam het niet tot een akkoord. De regering meldde wel dat er “op meerdere cruciale punten vooruitgang werd geboekt” en maandag werden de onderhandelingen voortgezet, maar een timing om tot een akkoord te komen is ook nu nog moeilijk in te schatten.

Volgens De Tijd heeft de regering wel toegegeven aan Engie dat er een maximumfactuur komt voor de berging van nucleair afval - dat in de plaats van de driejaarlijkse herziening van zo’n factuur door de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV). Het energiebedrijf wil nu echter nog duidelijkheid over de hoogte van dat bedrag.

Het doel blijft alleszins om op korte termijn tot een overeenkomst te komen. Dat is ook van belang opdat uitbater Engie snel met de noodzakelijke voorbereidende werken kan starten zodat de twee reactoren tegen november 2026 klaar zijn voor hun doorstart en zo mogelijke bevoorradingsproblemen in die winter kunnen voorkomen.