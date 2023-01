VIDEO. Niet voor gevoelige kijkers, ploegmakker van Theate en Doku huilt van de pijn na horrorblessure aan de knie

Rennes heeft gisteravond met 2-1 gewonnen van Nice. Arthur Theate stond centraal in de verdediging, Jérémy Doku viel na minuten in voor doelpuntenmaker Martin Terrier. Die blesseerde zich in een duel aan de knie, een verschrikkelijke blessure die hem deed huilen van de pijn. Gevoelige zielen zetten hun geluid beter uit bij het bekijken van de beelden. Als de kruisbanden van zijn linkerknie gescheurd zijn, is Terrier maanden out. En zeggen dat de linksbuiten deze mercato werd gelinkt aan Tottenham en Manchester United.