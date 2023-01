Rallycoureur en Youtube-sensatie Ken Block overleden na afdaling met sneeuwscooter

Rallycoureur Ken Block is bij een tragisch sneeuwscooterongeval om het leven gekomen. Dat heeft zijn team Hoonigan Racing Division bekendgemaakt. De Amerikaanse racefanaat (55) was onder meer bekend van zijn YouTube-filmpjes, waarin hij op spectaculaire wijze met rallywagens reed.

Het fatale ongeval gebeurde in de bergen van de Amerikaanse staat Utah. Block was op zijn sneeuwscooter onderweg op een steile afdaling in de buurt van Woodland, toen hij door een nog onduidelijke oorzaak over de kop ging. De scooter kwam vervolgens op de coureur terecht, melden lokale media. Block overleed ter plaatse. In de wereld van de autosport wordt geschokt gereageerd op zijn overlijden.

Op Instagram deelt zijn team Hoonigan Racing Division haar medeleven: “Ken was een visionair, een pionier en een icoon. En vooral: een vader en echtgenoot. Hij zal ongelofelijk hard gemist worden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Block haalde gedurende zijn loopbaan meerdere overwinningen in de rallysport in de VS. Vele malen bekender werd hij via zijn stunts die hij via YouTube deelde.

Zo werd een video waarin de rallylegende nagenoeg moederziel alleen rondrijdt in San Francisco, terwijl hij ongelofelijke stunts uithaalt aan een monstersnelheid, maar liefst 113 miljoen keer bekeken. Pareltje van de negen minuten durende video is het moment waarop Block rondjes draait rond twee rijdende trams, waarna hij ook nog eens wordt vergezeld door een al even gekke motorrijder.