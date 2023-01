N-VA wil taalwetgeving aanpassen: “Wie in Vlaanderen de wet overtreedt, moet in het Nederlands worden berecht”

“Wie in Vlaanderen de wet overtreedt, moet in het Nederlands worden berecht. De plaats van de inbreuk moet de proceduretaal zijn”, klinkt het in een persbericht. De taalwetgeving biedt nu de kans om de rechtsgang “onverantwoord te vertragen”, stellen ze.

De N-VA’ers kijken specifiek naar de Brusselse rand. Wanneer een Franstalige verkeersovertreder een taalwijziging aanvraagt tijdens zijn rechtszaak, moet het dossier vertaald worden. Nadien gaat het dossier naar een Franstalige rechtbank, waar er volgens de partij een grotere juridische achterstand is. Daardoor kunnen pakweg drugsverslaafden of hardleerse verkeersovertreders alsnog blijven rijden in afwachting van de zaak in de andere taal.

“Leg dat maar eens uit aan de vele nabestaanden van verkeersslachtoffers”, aldus Tiebout en Raskin in een persbericht. Soms moeten rechtbanken verplicht maatregelen uitspreken, zoals het rijbewijs ontnemen, maar kunnen ze dat niet vooraleer het dossier vertaald is, klinkt het.

N-VA onderzoekt op federaal niveau, waar de partij in de oppositie zit, op welke manier de taalwet best aangepast wordt. Nadien wil de partij werk maken van een wetgevend initiatief.

“Plots hun Nederlands kwijt”

De procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, Ine Van Wymersch, beaamde een en ander in ‘De ochtend’ op Radio 1. “We stellen op het terrein, in de politierechtbank, vast dat mensen die tijdens hun verhoor nog perfect het Nederlands verstonden, dat plots op de zitting helemaal kwijt zijn en de taalwijziging vragen. Dat is natuurlijk een risico voor de verkeersveiligheid. Op het moment dat men de taalwijziging vraagt, kan de rechter geen beveiligingsmaatregelen opleggen.” De rechter kan dan het rijbewijs van iemand die bijvoorbeeld dronken of onder invloed gereden heeft, niet intrekken omdat de taalwijziging gevraagd is.

Van Wymersch - die de kwestie eerder reeds aankaartte - bevestigt dat het probleem zich vaker stelt. “Die vraag tot taalwijziging krijgen we verschillende keren per zitting. Als er 80 dossiers zijn, zal bij de helft de taalwijziging gevraagd worden.”

Voor alle andere anderstaligen voorziet het parket gewoon een tolk en dat is voldoende, zegt de procureur nog, maar in het kader van de taalwetgeving volstaat dat niet. Van Wymersch hoopt dat in het belang van de verkeersveiligheid in het parlement een tweederdemeerderheid gevonden kan worden voor een aanpassing van de taalwet, zodat de aanwezigheid van een tolk tijdens de zitting voldoende is.