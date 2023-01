Nieuwe toptransfer op komst dankzij WK: Enzo Fernández forceert vertrek naar Chelsea, en dat is goed nieuws voor Club Brugge

LEES OOK.Dikkerdje als kind, nu de gedoodverfde opvolger van Lionel Messi: wie is het Argentijnse toptalent Enzo Fernandez?

Het gaat allemaal razendsnel voor Fernández. Hij maakte dit seizoen al indruk in de Champions League, onder meer tegen PSG en Juventus, en debuteerde in september voor de Argentijnse nationale ploeg. Aan het WK begon hij nog als invaller, maar na zijn knap doelpunt in de tweede wedstrijd tegen Mexico kwam hij in de ploeg en ging hij er niet meer uit. Nog geen drie maanden na zijn internationaal debuut stond er al een wereldbeker en een prijs voor beste jongere op het WK in zijn prijzenkast.

En zoals dat zo vaak gebeurt na een sterk WK zit er ook een toptransfer aan te komen. De bekende Italiaanse transferspecialist Nicolò Schira meldt dat de transfer van Fernández naar Chelsea, dat onder meer Liverpool zou aftroeven, voor 127 miljoen euro eraan zit te komen. De Argentijn zou er een contract tekenen tot 2028 en tien miljoen euro per jaar verdienen. En River Plate - de Argentijnse topclub voor wie Fernández tot vorige zomer uitkwam - zou nog een kwart van de transfersom opstrijken. Fabrizio Romano, die andere transferspecialist, weet dan weer dat de transfer in een afrondende fase zit, maar dat de technisch directeur van Benfica de deal nog moet goedkeuren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© Getty Images

Twee ‘werkdagen’ gemist

Ook voor Benfica een uitstekende zaak, al zullen de Portugezen wel met een dubbel gevoel achterblijven. Ze haalden de Argentijn vorige zomer pas voor amper 14 miljoen euro en strijken nu een veelvoud op. Maar ze hadden slechts enkele maanden - van midden juli tot midden november - genot van hun nieuwe diamant. En de manier waarop wringt ook: Fernández kwam de voorbije week al twee keer niet opdagen op training. Volgens het Portugese Record had de club nog geëist dat hij terug zou komen en dreigde het met een zware straf.

Het vertrek van de sterkhouder is natuurlijk ook wel een opsteker voor Club Brugge, dat Benfica volgende maand (15 februari) ontvangt in de 1/8ste finale van de Champions League. De terugwedstrijd in Lissabon is pas op 7 maart.