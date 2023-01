Zware brand vernielt flat op zesde verdieping in Rumst, brandweer moet bewoners met ladderwagen van balkon halen

Een uitslaande brand heeft maandagnacht een appartement op de zesde verdieping van een woonblok in de Populierenlaan in Terhagen (Rumst) volledig vernield. Het hele gebouw werd tijdens de bluswerken ontruimd. Een tweetal personen ademde rook in en werd preventief naar het ziekenhuis overgebracht.

De brand in de sociale woonblok brak kort voor drie uur dinsdagochtend uit. Het vuur ontstond in een flat op de bovenste verdieping en breidde zich razendsnel uit. De meeste bewoners werden gewekt door het brandalarm. De politie zag meteen de ernst van de situatie en in hielp bij de evacuatie van het appartementsgebouw. Ook de bewoonster van het appartement waar de brand woedde, werd naar buiten gehaald. (Lees verder onder de foto)

Amper enkele minuten na de aankomst van de brandweer, sprong er een raam stuk en sloegen de vlammen naar buiten. — © rr

“Bij onze aankomst zagen we het vuur op de zesde verdieping woeden. Toen we volop bezig waren om onze brandslangen naar boven te brengen, sloeg het raam van het appartement stuk en werden we met een uitslaande brand geconfronteerd”, zegt brandweerofficier Jurgen Hellemans.

“Gelijktijdig waren enkele mensen van andere appartementen naar hun balkon gevlucht en riepen om hulp. Hen hebben we met de ladderwagen in veiligheid kunnen brengen. Ondertussen waren de blusploegen de getroffen flat binnengedrongen en zij kregen de brand uiteindelijk vrij snel onder controle. We hebben gelukkig kunnen vermijden dat het vuur oversloeg naar andere flats.” (Lees verder onder de foto)

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. — © rr

50-tal bewoners

Een vijftigtal bewoners van het gebouw verzamelde buiten en werd onder politiebegeleiding naar een gemeentelijk gebouw gebracht om daar wat te bekomen. “Het was vrij koud buiten en daarom is snel beslist om een gebouw van de gemeente te openen zodat de mensen daar in de warmte konden wachten tot hun flats weer werden vrijgegeven”, licht burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) toe. Ook hij kwam zich maandagnacht ter plaatse van de situatie vergewissen. (Lees verder onder de foto)

Het vuur woedde op de zesde verdieping. — © rr

Metingen

“Eén appartement is volledig uitgebrand en dus ook onbewoonbaar”, gaat Hellemans verder. “Na de bluswerken, en nadat alle gevaar geweken was, hebben onze mensen in alle andere flats metingen uitgevoerd om zeker te zijn dat er nergens te hoge concentraties CO aanwezig waren. Toen die klus was afgerond, is het licht op groen gezet om alle bewoners te laten terugkeren naar hun flats. Behalve dan de bewoonster van de uitgebrande flat.”

De getroffen flat is compleet vernield. — © rr

Ondertussen had de brandweer ook al een grote ventilator ingezet om alle rook uit de gangen te krijgen. Ook de rookluiken van het gebouw werden geopend zodat de rook via die weg kon wegtrekken.

Een tweetal mensen, waaronder de bewoonster van het appartement, werd naar het ziekenhuis overgebracht. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe brand in de flat is kunnen ontstaan. tdk