Hier is de ene kant van de straat nu miljonair, maar de overkant niet: “Ik hoop dat het allemaal goed afloopt”

Een bizarre situatie in de Kerklaan, een klein straatje in het centrum van de Nederlandse gemeente Heemskerk. Deelnemers aan de Postcodeloterij met postcode 1961 GB die wonen op de even nummers, krijgen samen de helft van de jackpot van 58,9 miljoen euro. Die aan de overkant, bewoners van de oneven adressen met postcode 1961 GA, moeten het stellen met een ‘troostprijs’ van zo’n 30.000 euro.