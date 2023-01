Zwaar gehavende jeep gevonden in gracht langs E40: knipperlichten aan, maar van bestuurder geen spoor

De hulpdiensten stonden maandagnacht voor een raadsel toen ze bij een zwaar ongeval aankwamen op de E40 in Nieuwpoort. In de gracht lag een gehavende zware Toyota Land Cruiser jeep in het water, waarvan de vier knipperlichten in werking waren. Van de bestuurder was echter geen spoor. De politie spoort hem op.

Even na middernacht zagen voorbijgangers op de E40 de wagen in de gracht liggen. Dat was ter hoogte van de afrit in Nieuwpoort, in de richting van Brussel. Het was een vreemd zicht: de grote Toyota Land Cruiser hing half in en over de gracht en was behoorlijk gehavend. De airbags waren uitgeklapt en de vier knipperlichten en koplampen van de auto waren in werking.

De wagen lag in het water, want door de vele neerslag de voorbij dagen zijn de grachten goed gevuld. De passanten konden niet zien of er nog iemand in de wagen zat en op hun geroep kwam geen antwoord. Daarop werden de hulpdiensten verwittigd. De federale wegpolitie snelde net als de brandweer en medische hulpdiensten ter plaatse.

Bestuurder spoorloos

Zij stonden ook voor een raadsel. “De vier knipperlichten van het voertuig waren in werking, maar van de bestuurder was geen spoor. De wagen lag half in het water en daarom werd ter plaatse gezocht”, klinkt het bij de politie. Er werd in de gracht én onder de auto gezocht, maar er was niemand te bekennen.

De Land Cruiser werd daarna getakeld. Via de Belgische nummerplaat kon de bestuurder geïdentificeerd worden. “De lokale politie Westkust heeft het dossier daarna overgenomen omdat het om een inwoner uit die regio gaat”, meldt de wegpolitie nog. Waarom de bestuurder zijn wagen mét knipperlichten achterliet en of hij gewond raakte, is niet duidelijk.