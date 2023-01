Familie helpt Chinese bende hasj en cannabis smokkelen naar België via postpakketten: zeven verdachten opgepakt

LEES OOK. 30 kilo cocaïne verstopt tussen de kolen: politie onderschept lading Colombiaanse drugs in Gentse haven

Vier ton aan hasj en cannabis hielp de familie smokkelen naar België. Via postpakketten werd de drugs opgestuurd vanuit Spanje door een Chinese drugsbende. Daarnaast vervoerde de bende ook hasj of cannabis via vrachtwagens naar België. Deze stockeerde ze daarop in Overijse. Hun handel ging lang goed tot één pakketje onderschept werd.

In de luchthaven van Zaventem werd bij de controle van postpakketten één vol cannabis gevonden dat bestemd was voor een vrouw uit Drongen. In het buitenland werd diezelfde periode ook al een gelijkaardig pakket onderschept, met als bestemmeling haar broer die woonachtig is in Nazareth. De federale politie begon daarop een onderzoek naar de feiten.

Juwelen en dure horloges

Uit intensief onderzoek van de speurders en het Oost-Vlaams parket bleek dat de zus en broer samen met hun vader en nog een andere broer drugspakketten ophaalden, die hier ingevoerd werden. Nadien worden de drugs verhandeld naar dealers toe. Nadat de drugsbende in kaart was gebracht, besliste de politie om 7 december een grootschalige politieactie te doen.

LEES OOK. Gentse haven krijgt ‘kliklijn’ in strijd tegen drugshandel: “Het kan hier onveilig worden, we moeten waakzaam zijn”

Bij tien huiszoekingen in Drongen, Nazareth, Leuven en Kortrijk onder meer werden 20 kilogram hasj, 11 kilogram cannabis, meer dan 40 000 euro aan cash geld aangetroffen. Ook vonden ze dure horloges en juwelen ter waarde van tienduizenden euro’s terug. Twee wagens werd in beslag genomen en de speurders vonden ook (vuur) wapens bij de huiszoekingen.

Twee kopstukken ook opgepakt

Bij deze actie konden zeven verdachten uiteindelijk opgepakt worden. Om wie het gaat, is voorlopig niet duidelijk. Zij werden allemaal intensief verhoord door de speurders en nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Vier daarvan werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Drie verdachten werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Een aantal vermoedelijke kopstukken konden bij deze actie niet worden aangetroffen. Door verdere nauwe samenwerking met de Spaanse en Tsjechische politiediensten konden eind december dan toch twee kopstukken gearresteerd worden in Tsjechië. Eén werd eind vorig jaar overgeleverd aan België, de andere zal binnenkort overgebracht worden.

LEES OOK. Bende die boten en reddingsvesten leverde aan mensensmokkelaars opgerold: drie verdachten aangehouden