Franse regering slaat mildere toon aan over verhoging pensioenleeftijd: “Niemand zal 47 of 48 jaar moeten werken”

Vlak voor de start van een consultatieronde met de sociale partners over een controversiële pensioenhervorming in Frankrijk heeft de Franse premier Elisabeth Borne dinsdag de toon gematigd. De voorgestelde pensioenleeftijd van 65 jaar “is geen totem”, zo heeft de eerste minister laten verstaan in een in een gesprek met de nieuwszender Franceinfo.

De wettelijke pensioenleeftijd in Frankrijk ligt momenteel op 62 jaar. Maar tijdens zijn verkiezingscampagne heeft president Emmanuel Macron duidelijk gemaakt dat hij het pensioenstelsel verder wil hervormen, waarbij de pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 65 jaar. Die hervorming is aangekondigd als een van de belangrijkste projecten van Macrons tweede ambtstermijn als president.

De vakbonden en de meeste oppositiepartijen verzetten zich tegen het optrekken van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. Maar die leeftijdsgrens “is geen totem”, beklemtoont premier Elisabeth Borne dinsdag. Daarmee laat ze verstaan dat ze openstaat voor discussies over het onderwerp. “Er zijn andere oplossingen die er ook toe kunnen leiden dat we ons doel bereiken, namelijk het in evenwicht brengen van ons pensioenstelsel tegen 2030.”

De regering zal ook niet verder gaan dan “43 jaar bijdragen voor een volledig pensioen”, beklemtoont Borne. “Niemand zal 47 of 48 jaar moeten werken”.

Borne zal dinsdag en woensdag met vakbonden en werkgeversorganisaties overleggen over de pensioenhervorming. Op 10 januari zal de inhoud van de plannen worden bekendgemaakt. De bedoeling is dat de Franse ministerraad het dossier op 23 januari bespreekt, zodat er begin februari kan worden overgegaan tot een behandeling in het parlement.