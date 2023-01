Op oudejaarsavond zijn in Burkina Faso 28 lichamen aangetroffen

Op oudejaarsavond zijn in Nouna, in het noordwesten van Burkina Faso, 28 lichamen ontdekt. Dat maakt de regering bekend. De slachtoffers zouden mensen zijn van de Fulbe-bevolkingsgroep, een minderheidsgroepering.

“De regering is geïnformeerd over een tragedie die zich in de nacht van 30 op 31 december heeft voorgedaan in Nouna, hoofdstad van de provincie Kossi”, aldus een verklaring van regeringswoordvoerder Jean Emmanuel Ouédraogo. Het gaat om naar schatting 28 doden.

De woordvoerder voegde eraan toe dat er een onderzoek is ingesteld om “de omstandigheden van de tragedie op te helderen en alle verantwoordelijkheden vast te stellen”. In afwachting van het resultaat van het onderzoek roept de regering de bevolking op om kalm te blijven. “Alle maatregelen worden genomen om dit onaanvaardbare geweld op te helderen”, klinkt het.

“Deze tragedie vindt plaats op een moment dat Burkina Faso een operatie is begonnen om het hele volk te mobiliseren voor een gezamenlijk optreden in de strijd tegen het terrorisme”, aldus de woordvoerder.

De organisatie CISC, die campagne voert tegen de stigmatisering van minderheden, zei dat de aanvallen een vergelding waren voor een terroristische aanslag op het hoofdkwartier van de zogeheten militaire hulptroepen (VDP) in het stadje Nouna. De Fulbe kregen hiervan de schuld. De VDP zijn vrijwilligers die de veiligheidstroepen moeten ondersteunen. Na een staatsgreep in september vorig jaar werd het aantal VDP sterk verhoogd.

In Burkina Faso, dat ongeveer 21 miljoen inwoners telt, vonden vorig jaar twee militaire staatsgrepen plaats. Ondanks de grote goudvoorraden is de West-Afrikaanse staat een van de armste landen ter wereld. Bovendien zijn in het land gewapende groepen actief, waarvan sommige behoren tot de terroristische militie Islamitische Staat of het terroristische netwerk al-Qaeda. Er vielen al duizenden doden en minstens twee miljoen mensen zijn ontheemd.