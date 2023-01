Nederlandse supermarktketen Jumbo haalt omzet van meer dan 10 miljard euro

Het Nederlandse supermarktconcern Jumbo heeft in 2022 voor het eerst de grens van 10 miljard euro omzet doorbroken. De totaalomzet groeide in vergelijking met 2021 met 3,7 procent om uit te komen op 10,3 miljard euro, zo heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

De hogere omzet wordt door Jumbo vooral toegeschreven aan een “sterke groei” in verkopen van goedkopere huismerkproducten. Maar ook de inflatie speelt een rol. “Het is onoverkomelijk dat de huidige marktsituatie een opwaarts effect heeft op onze bedrijfskosten”, zegt Ton van Veen, die tijdelijk leiding geeft aan het directieteam van Jumbo. Hij kan niet zeggen “of en wanneer” de boodschappenprijzen stabiliseren.

De recordomzet wordt opgetekend in een erg woelig jaar voor Jumbo. Zo is topman Frits van Eerd tijdelijk moeten terugtreden omdat hij verdachte is in een witwaszaak. Volgens het openbaar ministerie zouden de witwaspraktijken hebben plaatsgevonden via onder meer vastgoedtransacties, autohandel en sponsoring in de motorcross.

Jumbo telt in totaal 685 winkels, waarvan 27 in België. Voor 2023 mikt het bedrijf op een “verdere uitbreiding van het winkelbestand in Nederland en België”, zo meldt Jumbo dinsdag nog, zonder evenwel een concreet streefcijfer naar voren te schuiven. Eerder had de keten wel al duidelijk gemaakt dat het op termijn honderd winkels wil tellen in België.