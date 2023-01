Politie zoekt crimineel koppel dat duizenden euro’s spendeert met geld van phishing-slachtoffers

De feiten speelden zich af tussen augustus en oktober 2022. Onder meer in een elektronicazaak in Antwerpen kochten een man en een vrouw oud dure Apple-producten. “De aankopen werden contactloos betaald met de gsm waarop gestolen bankgegevens van Duitse slachtoffers stonden. Die gegevens werden gestolen door phishing”, zegt de federale politie in het opsporingsbericht.

Volgens de cybercrime unit van de Antwerpse politie heeft het koppel zeker voor 30.000 euro buit gemaakt. Het koppel bezocht in die periode ook winkels in Mechelen, Brussel, Ieper en enkele Duitse steden. “Ze gebruikten verschillende namen en aliassen zoals ‘Sefer Halil’ en ‘Onder Samir’ of varianten daarvan”, aldus de politie nog. “De twee verdachten verplaatsten zich met een deelstep en met de trein.”

De eerste verdachte is een man van rond de 30 jaar oud. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft donker haar, een snor en een stoppelbaard. Hij spreekt Duits. De tweede verdachte is een vrouw van rond de 30 jaar oud. Ze is ongeveer 1,65 meter lang en normaal gebouwd. Zij heeft lang zwart haar en spreekt Duits.

