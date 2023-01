Scott Parker leidt eerste training bij Club Brugge (en ziet Nielsen en Yaremchuk terugkeren op oefenveld)

De kop is eraf voor Scott Parker: die leidde dinsdagochtend zijn eerste training bij Club Brugge, waar de spelers na een korte vakantie verzamelen bliezen. Goed nieuws was er ook, want Yaremchuk en Nielsen stonden op het veld.

Waar Scott Parker zich maandag vooral nog bezighield met mediaverplichtingen en andere logistiek, begon het echte werk dinsdagochtend. Voor de eerste keer stond de Engelsman op het trainingsveld bij Club Brugge. Met chronometer om de hals en in blauw-zwart trainingspak begon zo de voorbereiding op zijn eerste competitiematch zondag. En dat is meteen op verplaatsing bij Genk, de fiere leider van de Jupiler Pro League. Een test vanjewelste.

In dat opzicht viel er wel goed nieuws te noteren in het oefencomplex. Nielsen en Yaremchuk stonden op het trainingsveld. Nielsen viel uit met een (kleine) blessure aan de hamstrings tegen OH Leuven. Yaremchuk speelde de laatste matchen van 2022 dan weer niet door een kuitprobleem. Ook hij trainde dus buiten. Of het duo inzetbaar is voor de wedstrijd dit weekend, moet nog blijken. Parker kan sowieso niet rekenen op Onyedika: hij is geschorst na een vijfde gele kaart.

