Twintigers van onze redactie over werk: “40 jaar dezelfde job? Dat staat mij gewoon niet aan”

Werken twintigers om te leven of leven ze om te werken? Onze jonge collega’s zitten samen en hebben het over hun werk. Je werk graag doen is belangrijk, maar ergens lang blijven werken is geen prioriteit. Nieuwsblad vroeg aan 500 Vlaamse jongeren hoe ze naar 2022 en 2023 keken. 6 thema’s, 6 dagen lang in de krant.