Belgische directe investeringen in buitenland lopen op tot meer dan 1.000 miljard euro

De directe investeringen van Belgen - zowel bedrijven als particulieren - in het buitenland hebben in het derde kwartaal van het voorbije jaar voor het eerst de kaap van een biljoen euro, ofwel 1.000 miljard, overschreden. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

Het gaat om duurzame investeringen zoals participaties van minstens 10 procent in buitenlandse ondernemingen, dochters van Belgische bedrijven in het buitenland maar ook vastgoed van particulieren in het buitenland.

Die totale aangehouden directe investeringen van Belgen in het buitenland bedroegen op het einde van het derde kwartaal 1.003,9 miljard euro, tegen 993,1 miljard euro in het tweede kwartaal. Er kwam dus meer dan 10 miljard euro bij. Dat is voornamelijk het effect van wisselkoersen.

Van dat biljoen euro wordt 22 procent aangehouden in Nederland, 15 procent in Luxemburg, 13 procent in Frankrijk, 13 procent in het Verenigd Koninkrijk en 5 procent in Zwitserland. De directe tegenpartijen van die investeringen zijn in die landen gevestigd. Dat zegt niks over de onderliggende eigendomsstructuren. Met andere woorden: dat Nederland en Luxemburg zo hoog scoren komt onder meer omdat veel holdings er gevestigd zijn.