Live op Franse televisie: bom gaat af in Oekraïne achter journalist

In een live-uitzending van een Franse talkshow werd de keiharde realiteit van de oorlog in Oekraïne pijnlijk zichtbaar. Precies op het moment dat een verslaggever ter plaatse in de oostelijke stad Kramatorsk zijn verhaal wil doen, gaat achter hem een bom af.

De Franse verslaggever Paul Gasnier deed zijn verhaal in de talkshow Quotidien, gepresenteerd door Yann Barthès. De presentator schakelt naar Gasnier, maar laatstgenoemde krijgt niet eens de kans om zijn verhaal te beginnen.

De verslaggever bleef ongedeerd maar stond te trillen op zijn benen, vertelt hij later in de uitzending. Hij en twee collega’s stonden op de parkeerplaats voor hun hotel toen de bom insloeg. “We weten niet of er slachtoffers zijn gevallen en waar explosie precies was”, vertelt de journalist. “We hadden de camera aangezet en waren klaar voor de uitzending. Maar toen werden we op de grond geworpen. Ik verloor mijn microfoon en alle ramen om ons heen knalden kapot.”Het drietal wist te vluchten en het gaat momenteel goed met ze, aldus Gasnier. telegraaf