Twee Fransen aangeklaagd wegens spionage in Iran

Twee Franse burgers zijn in Iran in staat van beschuldiging gesteld wegens spionage. Dat heeft een woordvoerder van de Iraanse justitie dinsdag bekendgemaakt. Daarnaast worden ze ook beschuldigd van samenzwering tegen de nationale veiligheid, zo meldt het gerechtelijk portaal Misan. De processen worden gehouden voor een Revolutionaire rechtbank. Over de identiteit van de verdachten is niets bekendgemaakt.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna, had de arrestatie van twee Franse burgers in november tijdens nationale protesten in Iran bevestigd. In het verleden zijn in Iran al verschillende Europese burgers gearresteerd en aangeklaagd, waaronder toeristen. Volgens justitie zijn sinds het uitbreken van de protesten medio september minstens 40 buitenlanders gearresteerd.

De veiligheidsautoriteiten rechtvaardigen de arrestaties meestal met beschuldigingen van spionage. Critici daarentegen beschuldigen Iran ervan buitenlandse burgers als politieke gijzelaars te houden.