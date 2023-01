Schatkaarten met aanwijzingen voor nazischat vol goud en diamanten opgedoken in Nederland

77 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn er heuse schatkaarten opgedoken waarop aanwijzingen te vinden zijn van een vermeende nazischat in de Betuwe, in Nederland. Een Duitse soldaat verklaarde naar verluidt vlak na de oorlog uitvoerig dat kisten vol goud, zilver, diamanten, en briljanten begraven zouden liggen in de buurt van Ommeren, nabij Arnhem. De mogelijke miljoenenschat is tot op heden niet gevonden, ondanks diverse geheime pogingen om ze op te graven.

De Nederlandse krant De Telegraaf kon de processen-verbaal, foto’s, en schatkaarten inzien bij het Nationaal Archief in Den Haag. Uit de historische stukken blijkt dat de Duitse soldaat Helmut Sonder, afkomstig uit Baden-Baden, vlak na de Tweede Wereldoorlog een boekje opendeed over een heuse nazischat. “Tegen het eind van de oorlog lag ik als valschermjager bij Velp”, zo verklaarde hij. Dat moet rond april 1945 zijn geweest. “Bij het naderen van de Engelsen en Canadezen raakte ik in gevechtshandelingen in de omgeving van Tiel gewond, en ben toen al terugtrekkend met mijn onderdeel in de buurt van Ingen en Ommeren terechtgekomen”, zei hij destijds tegen veldwachters van de Centrale Vermogensopsporingsdienst.

“Toen wij daar een ogenblik rust hielden en ik aan de kant van de weg lag, zijn drie van onze manschappen een eind verderop gegaan en hebben vier kistjes met waardevolle zaken zoals gouden horloges, sieraden met briljanten enz. in de grond begraven.” Sonder vertelde de ambtenaren dat de soldaten deze waardevolle zaken al bij zich hadden, en geroofd zijn uit Arnhem. “Deze waardevolle zaken hadden zij reeds lang vóór ik bij hen in Velp kwam bij zich. Volgens hun verklaring hadden zij deze zaken opgeraapt toen een banksafe (in Arnhem, red.) door een voltreffer getroffen werd, en de sieraden enz. in de omgeving verspreid lagen.” In het dossier valt te lezen dat de waarde wordt geschat op vele miljoenen.

Munitiekistjes

In de gedetailleerde verklaring legt Sonder uit dat zijn Duitse collega’s “uit de voorlopige opbergplaatsen als broodzakken, handgranatenzakken enz.” hebben “overgepakt in vier ledige munitiekistjes”. In de archieven zijn zelfs foto’s te vinden waarop zijn Duitse collega’s staan en worden aangewezen. Sonder: “Ik heb gezien dat genoemde manschappen met de vier kistjes naar de boom gingen waar zij het gat groeven, en na ongeveer een kwartier terugkwamen zonder de kistjes. Ik heb de plek precies in mij opgenomen.”

Dat leidde in juni 1947 tot een grote zoektocht waarbij Sonder aanwezig was en aanwijzingen gaf, die op een heuse ‘schatkaart’ getekend waren. Daarop was tot in detail te zien waar de kostbare kisten – bij een populier – zouden moeten liggen.

Maar helaas: de zoektocht leidde tot niets. “Nu wij daar gisteren vrij diep gegraven en verder gepeild hebben, geloof ik niet dat de kistjes daar nog liggen”, zegt Sonder volgens het proces-verbaal. De Duitse soldaat suggereerde dat een van zijn collega-soldaten mogelijk eerder was teruggekomen om de kisten mee te nemen. “Maar daarvan kan ik niets meedelen, omdat ik even later door een pantserwagen ben meegenomen omdat ik gewond was.”

Desalniettemin werden zijn verklaringen uiterst serieus genomen. Volgens hoge ambtenaren zijn er “drie mogelijkheden” nu de kistjes niet meer aangetroffen zijn. “A: het verhaal van Sonders berust op fantasie. B: de kistjes zijn opgegraven door willekeurige personen die met de verberging bekend waren. C: personeel van de Centrale Vermogensopsporingsdienst heeft misbruik gemaakt van hun kennis der tip.”

Amerikanen

Even werd ook nog gedacht dat Sonder zijn verhaal mogelijk gefantaseerd had om onder te duiken in Nederland, maar daar bleek later geen sprake van. Zo viel scenario A af. “Zowel de schriftelijke als latere mondelingen verklaringen van Sonders geven een betrouwbare indruk”, viel in een document uit juli 1947 te lezen. Daarom werd nog een nieuw onderzoek gestart. Dan bleek dat niet alleen de Nederlandse ambtenaren opnieuw op zoek gingen, maar zelfs Amerikanen lucht hadden gekregen van de mogelijke nazischat.

Te lezen valt dat “toen de graafwerkzaamheden nog maar nauwelijks op de aangegeven plaats waren aangevangen, twee Amerikaanse officieren eveneens naar de verborgen schat kwamen zoeken”. Om meer pottenkijkers te voorkomen, werd besloten om het gebied daarom onder politietoezicht te plaatsen. Maar ook die laatste zoektocht bleek vruchteloos. “Zoals ik reeds vreesde, dreigt het onderzoek op niets uit te lopen”, werd dan ook geconcludeerd. Daarna werd de tip als afgehandeld beschouwd, en verdwenen de getuigenissen voor decennia in de archieven. Tot nu.