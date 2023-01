Beelden tonen hoe quad bekend wasbord van Azencross vernielt: vandalen zetten filmpje zelf op sociale media

Op Snapchat zijn beelden verschenen van de vernielingen aan het parcours van de Azencross in Loenhout (Wuustwezel) tijdens nieuwjaarsnacht. De video is gemaakt en online gegooid door één van de vandalen zelf. Op de beelden is te horen hoe de jongemannen het uitschreeuwen van plezier.

In het Snapchat-filmpje is te zien hoe een quad over de wasbord van het parcours rijdt. De jonge kerels claxonneren en gieren het uit. Op het laatste beeld staat te lezen dat “2 gators” vastgereden zijn. Gator is een quadmerk. De vandalen hadden dus minstens twee en waarschijnlijk drie rijtuigen. Eén van de quads is achtergelaten op het parcours nadat het gevaarte vast kwam te zitten op de brug, die deels kantelde. Zeker één van de vandalen zou al opgespoord zijn.

