Luxe-fitness onder vuur: wie op nieuwjaarsdag een lidkaart wilde kopen, werd zonder pardon afgewezen

De maand januari is traditioneel een topmaand voor fitnessclubs. Vol goede voornemens kopen mensen massaal lidkaarten op de eerste dag van het jaar. Wie dat bij de Amerikaanse club Equinox wou doen, was er evenwel aan voor de moeite. De luxe-fitnessclub organiseerde zondag een campagne tegen nieuwjaarsvoornemens: zij die een lidkaart wilden kopen, werden zonder pardon afgewezen.

Gilles Liesenborghs Bron: The New York Post

Wie toch probeerde om online een lidkaart te bestellen kreeg volgend bericht te lezen: “Het ligt niet aan jou, het is januari.”

Volgens Equinox is januari namelijk “een fantasie die bij je thuis wordt bezorgd in een pastelkleurige doos”. “Je bent zelf geen nieuwjaarsvoornemen. Je leven begint niet aan het begin van het jaar. En dat is ook niet waar Equinox om draait”, voegde de fitnessclub eraan toe op zijn website.

De zogenaamde ‘We Don’t Speak January’-campagne duurde slechts een dag – vanaf 2 januari waren nieuwe leden alweer welkom –, maar kreeg wel behoorlijk veel respons op sociale media.

De reacties waren verdeeld. Sommigen vonden het een slimme zet, anderen vonden het dan weer hautain en misplaatst. Maar één ding is zeker: de bizarre marketingstunt heeft stof doen opwaaien en daar zullen ze bij Equinox ongetwijfeld niet rouwig om zijn.