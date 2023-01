Thomas Edison, de man die de eerste lamp liet branden. Zo leerden we het op school. Maar Edison is ook de man die dieren elektrocuteerde. Woensdag is het 120 jaar geleden dat in New York circusolifant Topsy werd terechtgesteld via elektrocutie. Voor historici was dat Edisons zoveelste slag in de war of currents of de oorlog om de (elektrische)stroom.